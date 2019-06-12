Группа Kiss выступила в Петербурге в рамках прощального тура

Легендарная рок-группа Kiss собрала полный зал в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на концерте, который включен в программу прощального тура.

Вчера, 11 июня, на концерт пришло очень много поклонников творчества рок-группы. Фанаты выстроились в огромную очередь перед входом в Ледовый дворец, предает ТАСС.

Множество поклонников раскрасили лица в фирменном стиле группы Kiss. Концерт проходил со множеством спецэффектов. Зрителей порадовали фейерверком, лазерным шоу, клубами дыма и столбами огня.

Зрители были под впечатлением: шоу выдалось действительно эффектным. Группа исполняла свои легендарные хиты и любимые песни поклонников.

Рок-группа Kiss радует фантов свои творчеством с 1973 года и признана одной из самых влиятельных в истории хард-рока и глэм-рока.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге представят программу турнира St. Petersburg Open.