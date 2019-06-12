Компания из Орегона оборудовала трейлер бензопилой

На крыше можно поставить палатку. Фото: http://www.3feathersmfg.com/trail-head
На крыше можно поставить палатку. Фото: http://www.3feathersmfg.com/trail-head

Прицеп имеет колеса из алюминия и маленькую кухню.

В Америке сконструировали трейлер оборудованный бензопилой. Новая модель принадлежит компании Three Feathers Manufacturing из Орегона, сообщает «Рамблер».

Прицеп называется Trail Head. Его оснастили колесами из алюминия, кухней, розеткой на 12 вольт и резервуаром воды на 100 л. Кроме этого в базовой комплектации есть бензопила.

Вероятно, это дополнение могло бы помочь при зомби-апокалипсисе, о котором так часто снимают снимают фильмы в Америке. Стоит, однако, признать, что бензопила окажется незаменимой для поездки по лесам: если упавшее дерево перегородит дорогу, от него можно будет избавить в считанные часы.

Фотографии показывают, что на трейлере можно поставить палатку, попасть в которую можно по лестнице. Авторы проекта подчеркивают в описании, что трейлер позволяет “отправиться туда, куда не осмелятся остальные”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Нью-Йорке вертолет жестко сел на небоскреб.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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