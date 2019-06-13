Чубайс предложил ввести «углеродный налог»

Таким образом глава «Роснано» предлагает стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. О мнении Анатолия Чубайса сообщают РИА Новости.

Уточняется, что глава «Роснано», предлагая ввести новый налог, ссылается на опыт Евросоюза. Там все импортируемые товары облагаются налогом, если выбросы углеводорода при производстве превышали норму. Чубайс убежден, что решение нужно принимать как можно быстрее, так как в скором времени Россия может закрыть для себя экспорт.

«В том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная»,

— объяснил он.

Чубайс также хочет, чтобы эксперты подсчитали, какое количество выбросов углеводорода происходит при производстве тех или иных товаров в стране, чтобы определиться с налогом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новые законы о налогах в Петербурге.