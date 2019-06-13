США приняли решение о переименовании Киева

Фото: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa
Фото: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa

В международной базе название столицы Украины пишется теперь не так, как раньше.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Обо всем сообщает посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Facebook. Теперь, говорится в посте, на английском языке название столицы нужно писать не «Kiev», а «Kyiv». Теперь именно таким образом стоит писать слово Киев – его появления стоит ожидать на табло в международных аэропортах. Изменения вступят в силу в ближайшее время – 17 июня. В посольстве событие назвали важным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной через Зеленского. Он убежден, что мир между двумя странами «неизбежен». Также президент России упрекнул соседа к слишком большой любви к Западу. Глава страны рассказал, что причина ей в том, что за границами их государства хранились огромные финансовые сбережения. Путин хочет, что Зеленский не прикрывался русофобскими настроениями, лишь бы только не решать собственных проблем внутри государства.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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