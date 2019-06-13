Путин хочет восстановить отношения с Украиной

Он заявил, что это произойдет несмотря ни на что.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Президент России рассказал о взаимоотношениях с Украиной в интервью для телеканала «МИР». Он заверил, что наша страна хочет хороших отношений с соседом. Их постараются достигнуть, независимо от отношений с украинскими элитами.

Путин надеется, что с приходом к власти Зеленского все изменится. Он считает, что не может быть так, чтобы братские народы не дружили. В конфликте между странами президент винит политические элиты прошлого, которые «во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех». Путин также убежден, что любовь к западу объяснить просто – люди, стоящие у власти Украины раньше, хранили там свои капиталы, «нажитые за счет украинского народа».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президент Польши рассказал, чем отличаются поляки от русских. Дуда рассказал, что его народ умеет идти до конца, а также отличается смелостью.