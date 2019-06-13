С дома-памятника на Садовой наконец уберут вывески

КГИОП Петербурга решил подействовать на собственника через иск в суд.

КГИОП Санкт-Петербурга добился снятия рекламных вывесок с дома-памятника по адресу Садовая, 34, сообщили в Смольном. Прошлогодняя проверка показала, что собственник “Дома Второго Общества взаимного кредита с флигелями” совсем не следит за объектом культурного наследия. Здание построили в самом начале XX века.

Инспекторы обнаружили, что фасад находится в плохом состоянии и обклеен рекламными плакатами. Подвалы перепланировали без согласия Петербурга. Во всем доме как будто никто никогда не убирает. В итоге сотрудники КГИОП Санкт-Петербурга решили обратиться в суд.

В итоге собственника — ФГУП “Дирекция по инвестиционной деятельности» — заставят отремонтировать и отмыть фасады, как со стороны улицы, так и во дворе. С дома снимут вывески, а изначальную планировку восстановят. На реставрацию организации дали 4 года, а вот демонтаж вывесок должен занять не больше 10 месяцев.

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