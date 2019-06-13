США обсудят нападение Ирана на танкеры на Совбезе ООН

Помпео заявил, что разведданные не позволяют обвинить в нападении террористов.

США обвиняют Иран в атаке на танкеры в Осанском заливе. С официальным заявлением выступил госсекретарь Майкл Помпео в четверг 13 июня.

Помпео заявил, что правительство США обвиняет Иран на основе разведданных и анализе атаки на корабли. При этом госсекретарь призвал учитывать контекст 40-летний неприязненных отношений и “немотивированной агрессии” Ирана по отношению к США. Террористические группировки не могли бы провести такую сложную операцию, уверен Помпео.

Госсекретарь заявил, что США используют методы экономического давления и дипломатию в качестве ответа — но применят силу, если это потребуется. Произошедшее обсудят на Совете Безопасности ООН.

Президент Дональд Трамп разместил выступление Помпео в своем аккаунте в Twitter и отметил, что хотя и поддерживает визит премьер-министра Японии Абэ в Иран, США не готовы договариваться с Ираном.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на борту одного из танкеров в Оманском заливе находились россияне.