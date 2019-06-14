На российских дорогах хотят разрешить разгоняться до 130 км/ч

Речь идет об отдельных участках.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем рассказало издание «Коммерсант», ссылаясь на проект нового ГОСТа, разрабатываемого Российским дорожным научно-исследовательским институтом Минтраса. В документе сказано, что разгоняться разрешат на автомагистралях и скоростных автодорогах.

Раньше допустимый максимум составлял 110 километров в час. Правила могут внедрить уже этим летом – разрешать ездить с большой скоростью или нет на тех или иных участках на данный момент может лишь «Автодор». Также возможно, что скорость увеличат на федеральных дорогах примерно на 20 километров в час.

«Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12 процентов федеральных дорог»,

— указывается в статье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на КАД между Культурой и автодорогой “Петербург-Матокса” перекроют полосу.