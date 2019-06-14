В Ленобласти открыли модернизированные корпуса военного института

Все современное в военную академию. Фото: pixabay

Все современное в военную академию. Фото: pixabay

Заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков открыл новые здания Военного института в Ленобласти.

Сообщается, что Булгаков лично принял участие в торжественном открытии новых учебных корпусов. Объекты для Военного института появились в поселке Приветнинское Ленинградской области.

Новейшие корпуса, современный автодром и ученические мастерские кабинеты создали для инженерно-технического института Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

Замминистра заметил, что, по его мнению, у данного института теперь самая инновационная и качественная техническая база. Теперь занятия для будущих военных инженеров и мастеров-технологов будут проходить в гораздо лучших условиях.

Также отмечается, что помимо оборудованных по последнему слову мастерских, у института появилась усовершенствованная территория, где могут обучаться азам вождения будущие военные водители.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.