В центре Петербурга будет проведен ремонт 255 зданий

Беглов сообщил об этом в ходе объезда Петроградского района. Фото: https://vk.com/a_beglov

Беглов сообщил об этом в ходе объезда Петроградского района. Фото: https://vk.com/a_beglov

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел объезд Петроградского района, в ходе которого сделал заявление.

Беглов сообщил о том, что в программу по реконструкции фасадов включены 255 объектов, которые находятся в центре Санкт-Петербурга. Здания являются историческими объектами и расположены в четырех центральных районах города, передает издание «Мойка78».

Кроме того, Александр Беглов заметил, что на реализацию данной программы будет потрачено порядка 10 миллиардов рублей. Источников финансирования работ несколько, одним из основных является туристический сбор. Доля такого источника будет составлять около 2 миллиардов рублей, которые уйдут на приведение в порядок фасадов зданий многоквартирных домов в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

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