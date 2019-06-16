Трамп опроверг информацию о кибератаке США на Россию

Дональд Трамп. Фото: Pixabay.com
Дональд Трамп. Фото: Pixabay.com

Ранее в американской газете The New York Times была опубликована информация о том, что спецслужбы США все активнее пытаются внедрить вредоносное ПО в энергосистему России.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о том, что информация издания, является недостоверной.

В своем аккаунте в Twitter Трамп пишет, что «находящаяся в упадке» газета, которая ищет любую сенсацию, не должна вызывать доверия со стороны читателей. Он отметил, что такую статью можно счесть за измену. Трамп подчеркнул, что написанное не является правдой.

По данным The New York Times у США, благодаря тем самым вредоносным ПО, есть возможность получать информацию об энергосистеме России и, вероятно, даже отключать некоторые её элементы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд прекратил дело против Трампа за «супержуткий» поцелуй.

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