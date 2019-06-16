Кержаков опубликовал фотографии непарадного Петербурга

Александр Кержаков на Дворцовой площади. Фото: instagram.com / @a.kerzhakov11
Александр Кержаков на Дворцовой площади. Фото: instagram.com / @a.kerzhakov11

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии с прогулки по Санкт-Петербургу.

Тренер юношеской сборной Кержаков прогулялся по улицам Северной столицы и опубликовал не самые «нарядные» фотографии видов города. На одной из них спортсмен запечатлен на фоне витражных окон парадной. К фотографии добавлена подпись, что это «Питер изнутри».

Ещё два снимка были сделаны на Дворцовой площади, где сейчас проходит подготовка к предстоящему празднику выпускников школ «Алые Паруса». В частности на фотографии изображена сцена, которую на данный момент только возводят рабочие. Однако спортсмен отметил, что Санкт-Петербург восхищает его и в таком виде.

На Дворцовой площади сейчас возводят сцену. instagram.com / @a.kerzhakov11

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург назван лучшим городом для медицинского туризма.

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