Кержаков опубликовал фотографии непарадного Петербурга

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии с прогулки по Санкт-Петербургу.

Тренер юношеской сборной Кержаков прогулялся по улицам Северной столицы и опубликовал не самые «нарядные» фотографии видов города. На одной из них спортсмен запечатлен на фоне витражных окон парадной. К фотографии добавлена подпись, что это «Питер изнутри».

Ещё два снимка были сделаны на Дворцовой площади, где сейчас проходит подготовка к предстоящему празднику выпускников школ «Алые Паруса». В частности на фотографии изображена сцена, которую на данный момент только возводят рабочие. Однако спортсмен отметил, что Санкт-Петербург восхищает его и в таком виде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург назван лучшим городом для медицинского туризма.