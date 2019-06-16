Детскую площадку в сквере имени Низами Гянджеви планируют привести в порядок к осени

Беглов отметим, что в порядок в скором времени в рамках городской программы приведут порядка 46 детских площадок. Фото: https://www.gov.spb.ru

Беглов отметим, что в порядок в скором времени в рамках городской программы приведут порядка 46 детских площадок. Фото: https://www.gov.spb.ru

Период ремонтных работ стал известен после рабочего визита врио губернатора Беглова в Петроградский район.

В конце рабочей недели временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Петроградский район с рабочим визитом. Делегация обсудила улучшение социальной инфраструктуры района, а также повышение качества жилого фонда и создание новых общественных пространств.

Так, действующий губернатор посетил сквер имени Низами Гянджеви. Там проходит замена оборудования на детской площадке. Сегодня она находится в неудовлетворительном состоянии. Привести в порядок детскую площадку должны к сентябрю 2019 года.

Помимо этого, Беглов отметим, что в порядок в скором времени в рамках городской программы приведут порядка 46 детских площадок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что волонтёры Петербурга вышли на улицы города и узнали о проблемах благоустройства “зеленых зон”.