Петербуржцы вновь заметили молодых людей на крыше

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Влюбленная парочка любовалась закатом, позабыв о собственной безопасности.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что молодые люди забрались на крышу дома номер 27 на Невском проспекте. Люди не понимают, почему школьники не думают о сохранности своей жизни, когда забираются на необорудованные для пеших прогулок крыши. Тем временем парочка беззаботно смотрит на красивые виды Санкт-Петербурга и любуется закатом.

Напоминаем, что похожий инцидент уже случался в центре города – спасатели приехали вызволять компанию молодых людей, которые встречали рассвет. Стоит отметить, что такие посиделки могут плохо кончиться – известны случаи, когда люди соскальзывали с крыш и получали серьезные травмы или погибали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли влюбленного, бегавшего по крыше.

крыши подростки
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