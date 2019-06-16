Женщине после полета выдали пустую переноску для кота

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Питомец куда-то пропал, но никто не знает, где именно он находится.

О пропаже любимого кота рассказала его хозяйка в своем Facebook. Женщина из Хабаровска написала, что животное летело вместе с ней до Москвы в специальной переноске. Когда она получала багаж, кота уже не было.

В аэропорту уверяют, что никто не заявлял о пропаже кота. Авиакомпания «Россия» после многочисленных публикаций в СМИ об инциденте заявила, что проведет проверку, чтобы выяснить, куда могло деться животное, передает РБК, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сын Бари Алибасова предлагает 800 тысяч тому, кто найдет кота Чучу. Канадские сфинксы не имеют шерсти из-за генетической мутации. Считается, что они очень привязаны к хозяевам, что говорит против версии, что Чуча сбежал. Сам продюсер сейчас оправляется после того, как выпил случайно очиститель для труб вместо сока.

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