У «Лахта Центра» появился адрес

Фото: Лахта Центр
Фото: Лахта Центр

Теперь его можно найти на карте и, подъезжая на такси, назвать номер дома и улицу.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Информацией поделились в Instagram-аккаунте самого высокого небоскреба Европы. В сообщении сказано, что адрес «Лахта Центра» – улица Высотная, 1. Впрочем, и без уточнений петербуржцы прекрасно знают, где находится одна из самых главных достопримечательностей города. Довольно сложно не заметить здание почти 500 метров высотой.

Напоминаем, что «Лахта Центр» является не только самым высоким, но и самым северным в мире. Рядом с ним сейчас находятся Открытая набережная, Кристальный и Прозрачный переулки, а также Водная и Воздушная улицы – названия им дала топонимическая комиссия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что между «Лахта Центром» и Приморским шоссе проложат эстакады. Кроме того, в проект включено обустройство тротуаров, установка пешеходных и барьерных ограждений.

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