Подрядчик аэропорта Пулково получил 4 года условно

Московский районный суд признал индивидуального предпринимателя и его работника виновными в коммерческом подкупе, совершенном по предварительному сговору.

Предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом 400 тыс. рублей, работник получил 3 года условно со штрафом 200 тыс. рублей, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Поводом к судебному разбирательству послужил контракт ИП с оператором аэропорта Пулково — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Предприниматель подрядился выполнить ремонтные работы в пассажирском терминале, и чтобы получить подпись на акте приемки плохо выполненных работ, вместе с работником попытался дать сотруднику заказчика взятку размером 200 тыс. рублей.

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