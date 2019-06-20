Ереван хочет использовать опыт Петербурга в ЖКХ

Армения планирует развивать коммунальную отрасль, заимствуя опыт Северной столицы.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. В этот четверг встретились врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Еревана Айк Марутян в рамках открытия Дней Еревана. Они уже стартовали в городе.

Главы двух городов хотят сотрудничать – в Смольном они обсудили совместные экономические проекты. Беглов рассказал, что в Санкт-Петербурге сразу несколько объектов носят названия, связанные со столицей Армении – «Ереванский сквер» и «Торговый дом «Ереван». Он надеется, что в Ереване откроют гостиницу «Санкт-Петербург».

Также Беглов хочет, чтобы города помогали друг другу в сфере здравоохранения и фармацевтики. Он пообещал, что Петербург будет чаще закупать продукцию, произведенную в Армению.

Айк Марутян отметил, что ему нравится, как в Северной столице развивается общественный транспорт и коммунальная отрасль. Он хотел бы перенять опыт вывоза мусора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов поговорил о промышленности с сотрудниками концерна “Аврора”.