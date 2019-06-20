Marvel просят Киану Ривза о сотрудничестве

Кинокомпания готова придумать для него особенную роль.

Об этом стало известно 20 июня. Обо всем сообщается на comicbook.com. Уточняется, что переговоры длятся уже довольно давно, но пока актер и Marvel Studios не пришли к единому мнению.

Глава студии Кевин Файги отметил, что очень хочет участия Киану Ривза в съемках, но он пока не уверен, что актер согласится. Если так все-таки выйдет, «то на этот случай мы очень хотим найти для него хорошую роль», заявил Файги.

Он также напомнил, что недавно в фильме о Человеке-пауке появился Джейк Джилленхол. Глава Marvel Studios заверил, что, когда появилась идеальная для него роль – злодея Мистерио – его тут же пригласили сниматься.

«Надеялся, что он будет Росомаху играть, ну и так не плохо, надеюсь графона/грима на нем будет не много»,

— пишет один из пользователей.

«У Ривза есть мозги, поэтому он и не снимается в фильмах Marvel»,

— считает другой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык».