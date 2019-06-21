У зловонной трубы в Суздальском озере нашелся хозяин

Проверка теннисного клуба вскрыла множество нарушений санитарии и природоохранного закона.

У зловонной трубы на Суздальском озере нашелся хозяин, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга 21 июня. Жители Выборгского района уже давно жаловались на сброс стоков в озеро.

Рядом с выпуском находится теннисный клуб “Озерки” — но там сотрудникам природоохранной прокуратуры и комитета заявили, что не имеют к ней отношения. Трубу пришлось раскапывать: для этой цели специально вызвали рабочих с лопатами. Стоило им раскопать трубу, как из нее пошли дурно пахнущие воды. В теннисном клубе заметили действия представителей властей Петербурга, и течь прекратилась.

Инспекторы предположили, что на территории спорткомплекса находится заглушка. Рабочие вошли на участок и нашли место выхода трубы. Администрация клуба признала свою вину.

Сотрудники прокуратуры провели комплексную проверку, оказалось, что предприятие еще и выбрасывало в воздух вредные вещества без их учета и инвентаризации. В клубе не выполняли и санитарные требования: еда хранилась неправильно, помещения находились в удручающем санитарном состоянии.

Данные проверки отправили в надзорные органы. На место приедут эксперты из центра гигиены и эпидемиологии. Ущерб от деятельности клуба еще предстоит подсчитать.

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