В Кронштадте до октября отопление пустят по временной трубе

ГУП «ТЭК» реконструирует в Кронштадте километр теплосети на Посадской улице. К 1 июля там протянут временный трубопровод, по которому тепло в дома будет поставляться до октября этого года.

Временный трубопровод нужен для того, чтобы заменить старую тепломагистраль большого диаметра. За последние 12 лет на этом участке случилось 18 аварий. ГУП «ТЭК» обещает в ходе реконструкции установить новое оборудование, которое при дефектах трубопровода позволит вдвое уменьшить количество зданий, оставшихся без тепла.

Работы выполняет подрядчик «Возрождение Петербурга» на собственные средства ГУП «ТЭК». Окончательное благоустройство на участке будет восстановлено весной 2020 года.

По трубе, проходящей по Посадской улице, снабжаются теплом и горячей водой 102 здания, в том числе 87 жилых дома и шесть детских учреждений.

Магистральную тепловую сеть диаметром 600 мм на Посадской уже реконструировали в в 2007 году, тогда работы выполняла организация «МостСервис» за счет средств из городского бюджета. Высокий уровень дренажных вод и расположение сплавной канализации выше уровня дренажа привели к тому, что теплосеть находилась в подтопленном состоянии, и на стыках трубы появились дефекты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Теплосеть» испытывала трубы на прочность в пяти районах города.