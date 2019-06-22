Строительный процесс станции метро “Проспект Славы” сняли на видео

Изначально планировалось, что они смогут открыться уже в декабре 2018 года. Фото: https://www.youtube.com

Изначально планировалось, что они смогут открыться уже в декабре 2018 года. Фото: https://www.youtube.com

Срок сдачи объекта — 1 сентября.

Видео строительства станции метро “Проспект Славы” Фрунзенского радиуса разместили на YouTube. Строители продолжают работы под землей. Первый вестибюль новой станции должен быть открыт, как и вся станция ужк осень этого года.

Сроки открытия неоднократно переносились

Изначально планировалось, что они смогут открыться уже в декабре 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев. Объект является первым панно, посвященное войне в Афганистане.