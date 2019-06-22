Строительный процесс станции метро “Проспект Славы” сняли на видео

Изначально планировалось, что они смогут открыться уже в декабре 2018 года. Фото: https://www.youtube.com
Изначально планировалось, что они смогут открыться уже в декабре 2018 года. Фото: https://www.youtube.com

Срок сдачи объекта — 1 сентября.

Видео строительства станции метро “Проспект Славы” Фрунзенского радиуса разместили на YouTube. Строители продолжают работы под землей. Первый вестибюль новой станции должен быть открыт, как и вся станция ужк осень этого года.

Сроки открытия неоднократно переносились

Изначально планировалось, что они смогут открыться уже в декабре 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев. Объект является первым панно, посвященное войне в Афганистане.

метро "Проспект славы" метрострой
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Строительный процесс станции метро “Проспект Славы” сняли на видео
Две сотни выпускников из Великого Новгорода приедут на “Алые паруса”
Беглов официально заявил, что видео с фальсификацией подписей в его ...
В Пушкине после конфликта двоих в комиссионке одного увезли в больницу
В продуктовом магазине на Саперной вора поймали с ножом прямо у кассового ...
Тренер “Зенита” оценил игру Прохина и Мостового в матче с “Ваккером”
Мужчин, похитивших человека на Моисеенко за несуществующий долг, арестовали
На Удельном проспекте мотоциклист с пассажиром на скорости не вписался в поворот