Строительный процесс станции метро “Проспект Славы” сняли на видео

Срок сдачи объекта — 1 сентября.
Видео строительства станции метро “Проспект Славы” Фрунзенского радиуса разместили на YouTube. Строители продолжают работы под землей. Первый вестибюль новой станции должен быть открыт, как и вся станция ужк осень этого года.
Сроки открытия неоднократно переносились
Изначально планировалось, что они смогут открыться уже в декабре 2018 года.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев. Объект является первым панно, посвященное войне в Афганистане.