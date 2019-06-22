Биткойн снова растет в цене и превысил отметку в $11 тысяч

Криптовалюта выросла в стоимости более чем в 2 раза за последние полгода.

Биткойн снова стоит дороже $11 тысяч, следует из данных биржи CoinMarketCap на субботу 22 июня. К 16:00 криптовалюта стоила 11 114 долларов.

Один биткойн стоит свыше 675 тысяч рублей в переводе на российскую валюту.

Нестабильность криптовалюты объясняет тем, что ее цену никто не может регулировать. Исторический максимум стоимости биткойна зафиксировали 17 декабря 2017 года — тогда он достиг стоимости почти в 20 тысяч долларов, но затем резко упал. В ноябре 2018 года он стоил меньше 4 тысяч долларов. После этого на сервисе “Юла” начали распродавать оборудование для майнинга, о чем Gazeta.SPb ранее сообщала. В последние месяцы биткойн снова растет в цене.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге химик торговал наркотиками за биткойны.