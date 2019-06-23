На следующей неделе москвичей ждет настоящий сентябрь

Ночью температура воздуха будет от 5 до 10 градусов. Фото: https://pixabay.com
Ночью температура воздуха будет от 5 до 10 градусов. Фото: https://pixabay.com

Начало рабочей недели все еще будет по-летнему тёплым, а уже к концу недели придет прохлада.

Осенняя погода накроет жителей Москвы и Московской области уже в пятницу, сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на главного специалиста погодного центра “Фобос” Евгения Тишковца.

Настоящую осень, сообщает специалист, принесет в столицу ультраполярное вторжение.

В первой половине недели в Москве будет комфортная погода — ночью 13 градусов, а днем будет варьироваться — 21-24 градуса тепла. Но уже ближе к пятнице “ныряющий” североатлантический циклон принесет не только дожди, но и похолодание.

Ночью температура воздуха будет от 5 до 10 градусов, а днем не превысит 17 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла.

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