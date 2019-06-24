В Петербурге наградят лучших выпускников колледжей, техникумов и училищ

Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования пройдет в Доме офицеров на Литейном проспекте 28 июня в 11 часов утра.

Дипломами и памятными знаками будут отмечены молодые специалисты, успешно окончившие в этом году колледжи, техникумы и училища. Таких в Петербурге оказалось более 80 человек.

На празднике также выступит струнный квартет.

«Уверены, что уже скоро эти ребята сыграют большую роль и в развитии города», – подчеркнул Владислав Норкин, замдиректора по методической работе Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Организатором мероприятия выступит Дом молодежи Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов вручил награды лучшим медикам Петербурга.