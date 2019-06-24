Япония опровергла информацию об участии Зеленского на саммите G20

Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины

Министерство иностранных дел Японии не дало подтверждение относительно информации об участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите G20.

По словам представителей МИД Японии, организаторы саммита «большой двадцатки» не обладают информацией об участии Владимира Зеленского в предстоящем мероприятии, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Росиии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера не запланирована встреча с Владимиром Зеленским в рамках участия в саммите «большой двадцатки».

Данное заявление было дано в ответ на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что встреча Путина и Зеленского не саммите в Осаке не исключена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Песков рассказал, что в графике Путина нет встречи с Зеленским на саммите G20.

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