Япония опровергла информацию об участии Зеленского на саммите G20

Министерство иностранных дел Японии не дало подтверждение относительно информации об участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите G20.

По словам представителей МИД Японии, организаторы саммита «большой двадцатки» не обладают информацией об участии Владимира Зеленского в предстоящем мероприятии, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Росиии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера не запланирована встреча с Владимиром Зеленским в рамках участия в саммите «большой двадцатки».

Данное заявление было дано в ответ на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что встреча Путина и Зеленского не саммите в Осаке не исключена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Песков рассказал, что в графике Путина нет встречи с Зеленским на саммите G20.