Выросла популярность оплаты услуг ЖКХ онлайн в Ленобласти

По официальным данным, с 7 по 21 июня включительно в Личном кабинете Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области прошли регистрацию более 2 тысяч человек.

Все новые пользователи являются клиентами удаленного сервиса. При помощи личного кабинета в Едином центре можно произвести оплату за предоставление жилищно-коммунальных услуг в режиме онлайн.

Кроме того, при таком варианте расчета берется минимальная комиссия всего в 1%. Условие действует, если оплата происходит через личный кабинет.

Процесс регистрации карйне прост. Для создания личного кабинета необходимо заполнить некоторые данные о себе, привязать лицевой счет к личному кабинету, сообщает администрация Гатчинского района.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за 10 лет в Петербурге будет отреставрировано 255 домов-памятников.