Жители Тосно потеряют горячую воду на 2 недели

В Тосно живет около 36 тысяч человек. Фото: pixabay.com

В Тосно живет около 36 тысяч человек. Фото: pixabay.com

“Тепловые сети” проверят трубы на дефекты перед отопительным сезоном.

Сегодня 25 июня в Тосно отключают горячую воду на 8 часов. Через неделю 1 июля жители города Ленобласти лишатся воды на 2 недели. АО “Тепловые сети” начинает профилактические работы для поиска дефектов на трубах, чтобы не пришлось чинить их во время отопительного сезона.

Ограничения затронут как Тосно, так и микрорайон Тосно-2. В социальных сетях уже активно обсуждают грядущие ограничения. Если в Петербурге гидравлические испытания проводят порайонно, то в Тосно съездить к знакомым помыться на другой конец города не получится.

Сейчас в Тосно живет около 36 тысяч человек, а в Тосно-2 — примерно 15% от этого числа. В последние пять лет население медленно снижается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге провели испытания в Невском районе Петербурга.