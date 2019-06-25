Реконструкцию труб на Вербной улице почти закончили

Предполагалось, что работы завершатся только в октябре.

ГУП “ТЭКСПБ” заканчивает реконструкцию теплосети на Вербной улице Петербурга. В Приморском районе Петербурга взялись поменять около 1,5 км трубопровода от Репищева до Новоколомяжского, сообщили Gazeta.SPb в предприятии 25 июня.

Работы идут быстрее, чем ожидалось — сейчас они выполнены на 92%, обновлено 1330 м. Предполагалось, что реконструкцию завершат в октябре, но уже ясно, что рабочие закончат намного раньше.

Ремонт идет за счет самого предприятия, на него выделили 524 млн рублей. Горячую воду жителям Приморского района Петербурга не стали отключать: для них провели временную теплосеть. Всего в 2019 году ГУП «ТЭК СПб» хочет обновить около 145 км теплосетей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о прорыве трубы на перекрестке Испытателей и Ильюшина.