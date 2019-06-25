В озере Ленобласти нашли труп девушки в розовом

В понедельник, 24 июня, неподалеку от последа Колтуши в Ленинградской области в озере было найдено бездыханное тело девушки.

Вчера, около 13:00 часов дня сотрудникам правоохранительных органов поступила информация об обнаружении трупа девушки в озере. По предварительной информации, на теле погибшей не было зафиксировано следов насильственной смерти.

На данный момент личность погибшей установить ещё не удалось. Помимо места, где было найдено тело, известно, что погибшей около 30 лет. Девушка была одета в розовый купальный костюм.

По факту обнаружения тела сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, направленную на установление личности погибшей и выяснение обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приозерске, выпущенного на свободу в январе мужчину, задержали по подозрению в изнасиловании.