Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имён Шухевича и Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов города именами украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеры. Об этом сообщил в Facebook директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Полный текст решения суд обнародован в течение пяти дней, отметил Вятрович.

Напомним, что в мае 2015 года в Украине вступил в силу закон о декоммунизации, частью которого является переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии, а не в Крыму. Экс-президент Украины опубликовал в Facebook видеообращение, где выразил солидарность с Грузией, которая сопротивляется «российской агрессии».