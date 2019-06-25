Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае атаки с их стороны «против чего-нибудь американского».

По словам главы Белого дома, атаки будут встречены с огромной и подавляющей силой.

«В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение…Больше никакого Джона Керри и Обамы!», — написал Трамп в твиттере.

Такое заявление американского президента стало реакцией на слова лидера Ирана Хасана Роухани, который после введения со стороны Вашингтона санкций против иранского руководства, заявил, что американскую администрацию «охватила умственная неполноценность» и она не ведает, что творит.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Трамп готов бомбить Иран без одобрения Конгресса. При этом президент США отметил, что предпочитает держать конгрессменов в курсе событий.