Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Дональд Трамп. Фото: Reuters © Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: Reuters © Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае атаки с их стороны «против чего-нибудь американского».

По словам главы Белого дома, атаки будут встречены с огромной и подавляющей силой.

«В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение…Больше никакого Джона Керри и Обамы!», — написал Трамп в твиттере.

Такое заявление американского президента стало реакцией на слова лидера Ирана Хасана Роухани, который после введения со стороны Вашингтона санкций против иранского руководства, заявил, что американскую администрацию «охватила умственная неполноценность» и она не ведает, что творит.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Трамп готов бомбить Иран без одобрения Конгресса. При этом президент США отметил, что предпочитает держать конгрессменов в курсе событий.

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