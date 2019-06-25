Трамп готов бомбить Иран без одобрения Конгресса

Новые президентские выборы пройдут в следующем ноябре. Фото: pixabay.com
Новые президентские выборы пройдут в следующем ноябре. Фото: pixabay.com

Президент США отметил, что хочет держать конгрессменов в курсе событий.

Дональд Трамп считает, что может отдать распоряжение о бомбардировках Ирана без согласия Конгресса, о чем рассказал газете The Hill. При этом президент США отметил, что предпочитает держать конгрессменов в курсе событий.

В четверг 20 июня Иран сбил американский беспилотник и США собирались нанести удар по трем объектам республики. Трамп отменил операцию за 10 минут до начала. Спикер Палаты Конгресса Нэнси Пелоси позже заявила, что президент не предупредил о своем решении Конгресс.

Трамп стал президентом Америки в 2016 году. Новые президентские выборы пройдут 3 ноября 2020 года — на них могут выбрать 46-го президента или переизбрать Трампа на второй срок.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Трамп и Путин встретятся на саммите G20.

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