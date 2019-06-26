Воду из Байкала теперь нельзя пить из-за яда биологического происхождения

Байкальскую воду больше нельзя пить - она перестает соответствовать санитарным правилам и нормам. Фото: Pixabay

Байкальскую воду больше нельзя пить - она перестает соответствовать санитарным правилам и нормам. Фото: Pixabay

В озере Байкал концентрация бактерий, вырабатывающих токсины, выросла до максимально допустимых значений.

Байкальскую воду больше нельзя пить — она перестает соответствовать санитарным правилам и нормам, об этом заявил Андрей Федотов, директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук, на прошедшем Всероссийском водном конгрессе.

В своем докладе Федотов отметил, что по всему мелководью озера расплодилась зеленая водоросль спирогира, она приводит к изменению экологической системы Байкала. Например, спирогира вызвала повсеместное исчезновение байкальских губок. Также на экосистему влияют масштабные лесные пожары возле озера, добавил Андрей Федотов. Поясняется, что дым от пожаров «поставляет» в воду огромное количество аммония.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что мебельную компанию в деревне Проба оштрафовали из-за жалоб местных жителей на загрязнение воздуха.