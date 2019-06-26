В Красноярске родители подарили своим детям на выпускной торт «с надгробиями»

Своеобразный подарок вручили выпускникам красноярской школы их родители и учителя.

Ученикам школы № 143 города Красноярска преподнесли по кусочку торта, на каждом из которых была съедобная фотография учащегося класса. Фотографии были похожи на надгробные памятники, что привело в ужас детей, сообщает РИА Новости.

Мама одного из выпускников этого класса рассказала, что торт был съеден, но далеко не все дети обрадовались такому угощению — многие просто встали и вышли из кабинета. Она добавила, что это просто ужасно, ведь дети должны получать радость и счастье от выпускного, а не жуть от ассоциации их с надгробиями. Также она подчеркнула отсутствие этики и морали в данном сюрпризе.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге наградят лучших выпускников колледжей, техникумов и училищ. Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования пройдет в Доме офицеров на Литейном проспекте 28 июня в 11 часов утра.