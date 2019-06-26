Трамп ждет «очень хорошего разговора» с Путиным

Главы встретятся в Осаке в рамках саммита G20.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию телеканала Fox News. Дональд Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, заявил, что ждет позитивного диалога с Путиным.

«Что я ему скажу — не ваше дело»,

— заявил он, отвечая на вопрос, будут ли президенты России и США обсуждать слухи о вмешательстве Москвы в выборы Америки.

Напоминаем, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся, скорее всего, 28 июня. По предварительным данным, они смогут пообщаться около часа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп и Путин встретятся на саммите G20 в Японии. Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным вопросы региональной безопасности, в частности, ситуацию с Ираном и Украиной. Кроме того, стороны могут затронуть темы улучшения отношений между двумя странами, вооружения и положения дел в Венесуэле.