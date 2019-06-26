Туроператоры назвали число российских туристов в Грузии

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Часть из них уже покинули страну и вернулись домой.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. В сообщении сказано, что в Россию уже вернулись 570 человек, еще 930 остаются в Грузии. В ведомстве уверяют, что всех россиян вернут на родину до 8 июля 2019 года.

Уточняется также, что более 3,7 тысяч человек хотели посетить Грузию после 8 июля – они приобрели авиабилеты, а также туристические путевки. Теперь им придется выбирать другую страну для отдыха.

«В настоящее время ими проводится активная работа с туристами, предлагаются альтернативные направления либо возвращаются деньги в полном объеме»,

— рассказали в Ростуризме.

Напоминаем, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому все авиакомпании должны перестать летать в Грузию с 8 июля из-за антироссийских настроение в стране.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией.

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