Жительница Брянска заплатит 30 тыс. рублей за танец на Кургане Бессмертия

Суд признал ее поступок мелким хулиганством.

Об этом стало известно 26 июня. Информация размещена на официальном сайте Советского районного суда Брянска. Девушке выписали штраф размером 30 тысяч рублей после проверки ролика, на котором она танцует на Кургане Бессмертия.

Ролик появился в сети в апреле 2019 года, его опубликовала девушка в одной из социальных сетей. Оно привлекло внимание нескольких СМИ – как местных, так и федеральных. После этого роликом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В ходе проверки девушку решили признать виновной.

Напоминаем, что Курган Бессмертия – это памятник павшим в борьбе с фашистами. Для его закладки была привезена земля с братских могил советских солдат.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мировой суд дал штраф компании за нарушение антикоррупционного закона. Компания после заключения трудового договора обязана была известить предыдущего работодателя о принятии на работу бывшего государственного служащего в течение десяти дней.