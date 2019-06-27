Роскачество рассказало о секретах хранения зонта

Зонт может прослужить до 10 лет. Фото: Pixabay

Зонт может прослужить до 10 лет. Фото: Pixabay

Специалисты из Роскачества составила несколько полезных рекомендаций, которые помогут продлить срок службы зонта.

В первую очередь, важно правильно хранить зонт и использовать его исключительно по назначению. Зонт нужно вовремя сушить: после того, как вы зашли в помещение, зонт нужно установить куполом вниз. При этом зонт не нужно раскрывать или убирать в чехол.

Эксперты отмечают, что иногда купол зонта можно помыть под душем с мягким шампунем. Кроме того, иногда стоит аккуратно мыть и ручку.

При сушке зонта в раскрытом виде, его ткань постепенно приходит в негодность. Также ваш зонт может «сгнить» уже через год эксплуатации, если сворачивать его, не просушив.

При покупке зонта важно обращать внимание на люфты в креплениях, прочность крепления спит и такни, отсутвие провисаний ткани на куполе.

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