В Кингисеппе очистят пруд с помощью современных технологий

Кингисеппский пруд станет одним из первых водоемов мира, для очистки которого применят инновационное немецкое оборудование.

В Летнем саду города Кингисеппа Ленинградской области начались работы по очистке пруда. Работники Ивангородского «Водоканала» пригнали всю необходимую технику и приступили к осушению пруда от загрязненной воды. Она уходит в реку Лугу по трубам длиной 260 метров. После того как откачают воду, в пруду полностью очистят дно от мусора и ила с помощью специальной машины. Затем, после очистки от мусора, сюда запустят свежую воду из той же реки Луги.

Также, после всех этапов очистки в пруду установят уникальное немецкое оборудование Biolight Oloid Pyramide — это система для очистки воды, приобретенная на средства АО «Ростерминалуголь». Она разработана специально для стоячей воды и стоит более 10 млн рублей. Данное оборудование будет насыщать воду кислородом и улучшать ее молекулярную структуру.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что завод по производству аммиака открыли в Кингисеппе.