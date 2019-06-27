Половина россиян довольна своей жизнью

По данным опроса, которые провел ВЦИОМ, почти половина жителей Российской Федерации удовлетворена качеством своей жизни.

Исследование показало, что более оптимистично настроенными является возрастная группа людей с 18 до 24 лет. Среди молодежи 58% опрошенных отвечали, что довольны той жизнью, которую они ведут.

Похожие результаты у самой пожилой группы — от 60 лет и старше. Среди пожилых людей жизнью довольны 54% от числе опрошенных.

По результатам опроса, 22% респондентов вообще не довольны своей жизнью. Оставшиеся 28% опрошенных сомневаются или удовлетворены частично.

При этом, 42% россиян уверены, что в течение ближайшего года жизнь их и их семей существенно не изменится, однако 26% считают, что жизнь улучшится. 23% ожидают худшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роскачество выявило, что только одна детская сухая смесь соответствует всем нормам.