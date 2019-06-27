Правительство Ленобласти и СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на полях межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога» в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

По словам губернатор Ленобласти Александра Дрозденко, договор позволит использовать потенциал университета по целому ряду направлений.

Прежде всего, это юридическая помощь и консультации в правовых вопросах, в разработке нормативных документов, законов региона и подзаконных актов, подчеркнул губернатор.

Также на образовательной площадке свои разработки показали студенты СПбГУ и ученица 11 класса Ева Кисткина. Девушка представила проект строительства канатной дороги в Кудрово.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, согласно которому возможность досрочного голосования на муниципальных выборах отменена.