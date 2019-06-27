Двое петербуржцев на моторной лодке нечаянно заплыли в Эстонию

И заплатили по 4500 рублей штрафа каждый.

Накануне, 26 июня, два мужчины из Петербурга – одному 39 лет, другому 44 года – рыбачили на реке Нарва. Они так увлеклись, что не заметили, как оказались в другой стране, сообщает Пограничное управление ФСБ РФ по Петербургу.

Из Сланцевского района Ленобласти на моторной лодке рыбаки приплыли в Эстонию. Они успели продвинуться на 40 метров. Мужчин задержали российские пограничники вместе с коллегами из Прибалтики.

В отношении каждого из задержанных составили протоколы об административном правонарушении. Рыбаки теперь заплатят по 4500 рублей, несмотря на то, что в Эстонии оказались неспециально.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что норвежские рыбаки выловили белуху с оборудованием из Петербурга.