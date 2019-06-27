Путин и Трамп будут разговаривать в Осаке полтора часа

Трамп и Путин встретятся на саммите G20. Фото: wikimedia.org

Трамп и Путин встретятся на саммите G20. Фото: wikimedia.org

Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите лидеров государств «большой двадцатки». Встреча состоится завтра, 28 июня, в Осаке.

Согласно заявлению представителя Белого дома Хогана Гидли, главы США и России начнут переговоры в 14:00 по местному времени (08:00 по мск).

По предварительной информации, на повестке встречи у Владимира Путина и Дональда Трампа будет много острых вопросов, в частности, ситуация в Сирии, Венесуэле и Украине, иранский конфликт и вопросы стратегической стабильности.

Также на полях саммита Трамп намерен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Трамп ждет «очень хорошего разговора» с Путиным.