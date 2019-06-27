СК проверит слухи о школьницах из Забайкалья, которые работали официантками в Китае

Девушек отправляли в страну от художественной школы для практики своих навыков.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК. Уточняется, что школьницы поехали в Китай, так как им предложили оформить фасады зданий. В результате, как уверяют ученицы, их заставили работать официантками. Их родители обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в инциденте. Они убеждены, что туристическая поездка в КНР прошла совсем не так, как было обещано.

«Учащиеся должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий. Вместо этого школьницы работали официантками в одном из ресторанов, условия проживания также не соответствовали первоначально оговоренным»,

— передает ведомство.

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