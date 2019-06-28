Московский кредитный банк стал владельцем 19,65% акций «Аптечной Сети 36,6»

На финальной стадии реструктуризации задолженности по кредиту Московский кредитный банк стал акционером компании «Аптечная Сеть 36,6» с долей владения 19,65%.

Банк видит перспективу улучшения положения дел в аптечной сети и рассматривает эту инвестицию как долгосрочную.

«Аптечной Сети 36,6» принадлежит более 1300 аптек в разных регионах России, которые работают под брендами «36,6», «Горздрав», «A.V.E-Luxury», «A5», «Норма», «Старый лекарь», «03».

Весной этого года компания дополнительно выпустила 4,4 млрд акций разместила их на бирже по открытой подписке. 19 июня инвестиционный фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited выкупил акции «Аптечной Сети 36,6» на 10,1 млрд рублей и стал держателем почти 30%-ной доли компании. На новостях об этой сделке акции аптечной сети в течение дня поднимались на Московской бирже на 62%, позже откатившись на уровень 45%-ного роста.

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