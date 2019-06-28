Ремонт эскалатора на станции “Гражданский проспект” изменит режим работы вестибюля

Капитальный ремонт эскалатора будет идти два месяца.

Со 2 июля по 30 августа текущего года на станции метро “Гражданский проспект” будет производится капитальный ремонт эскалатора, сообщают в ГУП “Петербургский метрополитен”.

В этот период по рабочим дням 07:40 до 09:00 часов вход в вестибюль будет ограничен.

Сотрудники петербургской подземки просят пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Академическую” открывают после 11 месяцев ремонта.