Ремонт эскалатора на станции “Гражданский проспект” изменит режим работы вестибюля

Сотрудники петербургской подземки просят пассажиров заранее планировать маршруты поездок. Фото: https://ru.wikipedia.org
Сотрудники петербургской подземки просят пассажиров заранее планировать маршруты поездок. Фото: https://ru.wikipedia.org

Капитальный ремонт эскалатора будет идти два месяца.

Со 2 июля по 30 августа текущего года на станции метро “Гражданский проспект” будет производится капитальный ремонт эскалатора, сообщают в ГУП “Петербургский метрополитен”.

В этот период по рабочим дням 07:40 до 09:00 часов вход в вестибюль будет ограничен.

Сотрудники петербургской подземки просят пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Академическую” открывают после 11 месяцев ремонта.

гражданский проспект ГУП "Петербургский метрополитен" капитальный ремонт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
“Проблемный” комплекс “Новая Скандинавия” взял под свое “крыло” Смольный
Топ-7 интересных событий в Петербурге в выходные 29-30 июня
Ремонт эскалатора на станции “Гражданский проспект” изменит режим работы ...
Путин пригласил Трампа на праздник 75-летия Победы
БК «Зенит» впервые сыграет в Евролиге
Проект вестибюля метро «Театральная» исправят за 87,5 млн рублей
“Академическую” открывают после 11 месяцев ремонта
232 молодых театральных специалиста получат дипломы РГИСИ