Более 40% россиян уверены, что не проживут на пенсию

24% респондентов уверены, что на пенсии продолжат трудовую деятельность. Фото: https://pixabay.com
24% респондентов уверены, что на пенсии продолжат трудовую деятельность. Фото: https://pixabay.com

Для комфортной жизни суммы от 15 до 30 тысяч рублей явно будет не хватать, уверены граждане.

Такие общественные настроения стали известны после проведённого негосударственным пенсионным фондом Сбербанка опросом. Об этом пишет ИА REGNUM.

Так, порядка 41,2% россиян уверены, что пенсионного доха будет не хватать. Отметим, что пенсия в России сегодня варьируется от 15 до 30 тысяч рублей примерно. В свою очередь, 30 % россиян уверены, пенсии им хватит для комфортной жизни и 28% опрошенных полагают, что после трудовой деятельности им хватит от 45 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц.

Отметим, что ранее проведенный опрос показал, что 66% российских граждан полагают, что, перестав работать, будут жить в основном на пенсию. Также 24% респондентов уверены, что на пенсии продолжат трудовую деятельность и 18% опрошенных надеются жить за счет накопленных ранее средств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги.

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