Из-за ухода Джонни Айва компания Apple потеряла миллиарды долларов

Джон Айв. Фото: apple-iphone.ru
Джон Айв. Фото: apple-iphone.ru

Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали более чем на 1,5% процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Причиной, приведшей к такой ситуации, послужила новость о том, что компанию покидает главный дизайнер Apple Джонни Айв. Сообщалось, что он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom.

Джони Айв начал работать в Apple в 1992 году. За время его работы в компании на посту главного дизайнера из-под его руки вышли такие модели, как iMac, алюминиевые и титановые PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ведущий дизайнер компании Apple Джонни Айв высказал своё мнение о том, почему беспроводные наушники AirPods пользуются таким успехом.

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