В Гатчине отключат холодную воду

В центральной части Гатчины в Ленинградской области с 3 по 4 июля будет отключена холодная вода.

Отключение холодного водоснабжения произойдет 3 июля в 23:00 часов вечера. Воду снова подключат уже 4 июля в 7:00 часов утра. Больших неудобств жителям Гатчины данная мера ограничения принести не должна.

Отмечается, что отключение будет осуществляться от микрорайона «Въезд» до улицы Чкалова, также в микрорайоне «Загвоздка».

Такие меры ограничения необходимы в связи с проведением ремонтных работ в системе «Невский водовод».

В связи с тем, что холодное водоснабжение не будет доступно жителям Гатчины всего в течение одной ночи, многие местные жители могут даже не заметить временных неудобств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что борщевик добрался и до центра Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили его у Александро-Невской лавры.