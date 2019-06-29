В Гатчине отключат холодную воду

Вода будет отключена из-за проведения ремонтных работ. Фото: https://pixabay.com
Вода будет отключена из-за проведения ремонтных работ. Фото: https://pixabay.com

В центральной части Гатчины в Ленинградской области с 3 по 4 июля будет отключена холодная вода.

Отключение холодного водоснабжения произойдет 3 июля в 23:00 часов вечера. Воду снова подключат уже 4 июля в 7:00 часов утра. Больших неудобств жителям Гатчины данная мера ограничения принести не должна.

Отмечается, что отключение будет осуществляться от микрорайона «Въезд» до улицы Чкалова, также в микрорайоне «Загвоздка».

Такие меры ограничения необходимы в связи с проведением ремонтных работ в системе «Невский водовод».

В связи с тем, что холодное водоснабжение не будет доступно жителям Гатчины всего в течение одной ночи, многие местные жители могут даже не заметить временных неудобств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что борщевик добрался и до центра Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили его у Александро-Невской лавры.

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